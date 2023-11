Thunderbolts: svelato il ruolo di Steven Yeun, sarà uno dei supereroi più potenti della Marvel

Lo scorso giugno Steven Yeun è entrato a far parte del cast del film Thunderbolts dei Marvel Studios e, sebbene il suo personaggio non sia stato rivelato all'epoca, diversi scoop online avevano affermato che avrebbe interpretato Sentry.

Ebbene, poche ore fa, oarlando con il fumettista David Finch, il creatore di The Walking Dead e Invincible, Robert Kirkman, è uscito allo scoperto e ha affermato: "Il mio buon amico Steven Yeun interpreterà Sentry in un film". Proprio così, Yeun darà vita al personaggio di Robert Reynolds.

"Sì, mi ha chiamato, è andato a fare la prova costume. Spero di non... Non credo che questo sia uno spoiler o qualcosa che possa mettere nei guai qualcuno. Non so, forse. Vedremo. Non mi interessa. Non lavoro per la Marvel. Cosa mi faranno? Mi ha chiamato e mi ha detto: 'Sono appena tornato da una prova costume per Sentry. Immagino che io faccia solo supereroi che vestono di giallo e blu'. Ha detto che era alla prova costume e ha pensato: 'Oh, merda. Mi ero dimenticato che anche Invincible era giallo e blu'".

Anche se altri personaggi potrebbero aggiungersi, il team dei Thunderbolts è attualmente composto da Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), John Walker/Agente USA (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko).

Thunderbolts, gli ultimi rumor sul ruolo di Steven Yeun nel film: oltre a Sentry vedremo anche Void?

La Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry. Harrison Ford sostituirà il compianto William Hurt nel ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, che potrebbe trasformarsi in Hulk Rosso.