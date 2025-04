Thunderbolts*, svelate le previsioni degli incassi: riuscirà a riportare Marvel alla vecchia gloria?

Dopo il clamoroso successo di Deadpool & Wolverine e la battuta d'arresto di Captain America: Brave New World, sembra che Thunderbolts sia destinato a riportare in quota i Marvel Studios, anche se non ai livelli della Saga dell'Infinito.

L'ultima avventura dei supereroi Marvel dovrebbe poter raggiungere i 70-75 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, fornendo un'altra scossa necessaria alle sale cinematografiche dopo la recente doppietta di Un film Minecraft e I Peccatori. A livello globale, Thunderbolts dovrebbe concludere il weekend con 160-175 milioni di dollari.

Queste previsioni di incasso appaiono più contenute rispetto alla maggior parte dei recenti film del Marvel Cinematic Universe, in quanto tengono sicuramente conto della maggior oscillazione dei fan del franchise e del pubblico più generalista rispetto al passato.

Il punto sugli incassi attuali del Marvel Cinematic Universe

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Florence Pugh legati in una scena

Captain America: Brave New World aveva debuttato a febbraio con 88 milioni di dollari nel fine settimana, 100 milioni di dollari nel fine settimana festivo esteso del Presidents' Day e 192,4 milioni di dollari a livello globale. Prima di allora, solo altri tre film Marvel post-pandemia - Eternals del 2021 (71 milioni di dollari), Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli (75 milioni di dollari) e The Marvels del 2023 (46 milioni di dollari) - avevano esordito sotto i 100 milioni di dollari.

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh in un'immagine

Altrimenti, i grandi successi come Deadpool & Wolverine del 2024 (221 milioni di dollari), Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023 (118 milioni di dollari), Black Panther: Wakanda Forever (181 milioni di dollari) e Thor: Love and Thunder (144 milioni di dollari) del 2022, erano stati tra i più grandi weekend di apertura dei rispettivi anni. Su queste pagine potete leggere la recensione di Thunderbolts*.

Thunderbolts è costato 180 milioni di dollari (cui vanno aggiunti altri 100 milioni per il marketing), un costo leggermente inferiore a quello dei precedenti capitoli della Marvel. Per questo motivo, la pellicola spera di riabilitare l'immagine dei film tratti da fumetti, che un tempo erano un successo assicurato al botteghino, ma che di recente hanno subito un crollo. Durante l'estate, la Marvel presenterà I Fantastici 4: Gli Inizi il 23 luglio, mentre Warner Bros. e DC faranno debuttare Superman il 9 luglio.