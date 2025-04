Sebastian Stan sorprende i fan della Marvel con un nuovo look durante la promozione di Thunderbolts*

La promozione del film Thunderbolts è attualmente in corso e i fan della Marvel sono rimasti sorpresi dal nuovo look dell'attore Sebastian Stan.

L'interprete di Bucky era assente durante le prime première e in occasione di alcuni incontri con la stampa, tuttavia è ora arrivato per affiancare i suoi colleghi nelle attività.

Il cambio di look dell'attore

Sebastian Stan è stato infatti immortalato con la testa completamente rasata, un look molto diverso da quello di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno nell'atteso Thunderbolts*.

Su Reddit, dove è stata condivisa l'immagine, i fan della Marvel hanno reagito anche in modo molto ironico, sostenendo che potrebbe essere la star di un progetto prequel di Breaking Bad.

In tanti sottolineano che Sebastian è stato impegnato nelle riprese di un film intitolato Fjord in Norvegia, impegno che gli ha impedito di partecipare ad esempio alla première londinese del lungometraggio targato MCU.

Il prossimo progetto dell'attore

Fjord è stato diretto da Cristian Mungiu e racconta la storia di due famiglie che vivono in un piccolo villaggio isolato norvegese. Una delle due famiglie viene dalla Romania, mentre l'altra è di origini svedesi-norvegesi. I loro figli, che hanno più o meno la stessa età, si avvicinano e diventano amici. Il loro legame, tuttavia, inizia ad entrare in difficoltà a causa delle diverse prospettive culturali sulla vita, sull'educazione, e sui valori da seguire nella vita, in particolare quando emergono dei dubbi sulla nuova coppia.

Nel cast ci sono, oltre a Stan, anche Renate Reinsve e un cast di attori provenienti da Romania e Norvegia, tra cui dei giovanissimi interpreti coinvolti con un casting call che era stato condiviso anche online.