Marvel cancella un film dal calendario Disney del 2027: ecco cosa potrebbe significare per l'MCU

Lo studio di supereroi ha rimosso dal calendario un film originariamente previsto per il 23 luglio 2027, lo slot è stato occupato dal nuovo film su I Simpson.

Disney ha rimosso dal suo calendario uno dei titoli Marvel, la cui uscita era prevista per il 23 luglio 2027. Lo slot del misterioso progetto è stato occupato dl nuovo film sui Simpson annunciato qualche giorno fa.

La notizia arriva un anno dopo che il CEO della Disney, Bob Iger, aveva annunciato che la società avrebbe "diminuito il numero di produzioni" dei Marvel Studios durante una conferenza sui risultati finanziari, sottolineando che lo studio di supereroi avrebbe ora distribuito due o al massimo tre film all'anno.

Ma perché il film in questione è stato tolto dal calendario? E cosa significa questa scelta per l'MCU? Proviamo a fare delle ipotesi.

Robert Downey Jr. star di Avengers: Doomsday nei panni del Dottor Destino

Quando sarebbe stato ambientato questo film nella timeline del Marvel Cinematic Universe?

Come spiega EW, rispondere con certezza ai quesiti dei fan senza conoscere il titolo in questione non è semplice. La versione più recente del calendario dei Marvel Studios avrebbe previsto l'uscita del film senza titolo tra Aavengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma non è sempre stato questo il piano.

Ora che la data di uscita di luglio 2027 è stata liberata, i Marvel Studios pubblicheranno un solo film all'anno per i prossimi due anni: Avengers: Doomsday, che arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, e Avengers: Secret Wars, che arriverà sul grande schermo un anno dopo, il 17 dicembre 2027.

Il fatto che l'uscita di luglio 2027 sia stata cancellata significa che non vedremo alcun film del Marvel Cinematic Universe tra i due film degli Avengers, che dovrebbero comprendere un crossover in due parti simile a Infinity War del 2018 e Endgame del 2019. In quel caso, però, Marvel aveva distribuito Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel tra i due film degli Avengers, sebbene entrambi i titoli siano ambientati prima di Infinity War.

Da notare, inoltre, che il misterioso film Marvel del luglio 2027 in origine non era previsto tra i due film degli Avengers poiché Doomsday sarebbe dovuto uscire nel maggio 2025 e Secret Wars a novembre dello stesso anno. I due cinecomic sono stati poi posticipati, rispettivamente, a maggio 2026 e maggio 2027. Nelle versioni precedenti di quel calendario, il film senza titolo sarebbe uscito dopo Secret Wars. ma i ritardi hanno scombinato i piani di Marvel.

Quale film Marvel sarebbe dovuto uscire nel luglio 2027?

I Thunderbolts in azione

Qui si entra nel campo dell'incertezza. Pur non conoscendo il titolo esatto, sappiamo che Marvel ha una manciata di progetti in arrivo che avrebbero potuto essere collocati nello slot dell'estate 2027. Ryan Coogler ha anticipato il suo ritorno alla regia di Black Panther 3, che vedrà nel cast la star Denzel Washington. Destin Daniel Cretton è attualmente impegnato sul set di Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno di Tom Holland, in uscita a luglio 2026. Quando avrà concluso questo impegno, Cretton potrebbe riunirsi a Simu Liu per un sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che è stato annunciato nel dicembre 2021.

Sappiamo, inoltre, che le star di X-Men Patrick Stewart, Ian McKellen e i loro colleghi riprenderanno i loro ruoli in Avengers: Doomsday e che un film sugli x-Men bolle in pentola da tempo presso i Marvel Studios. Anche Don Cheadle riprenderà il ruolo di James "Rhodey" Rhodes (alias War Machine) in Armor Wars, concepito originariamente come serie prima di essere riproposto come film. Ma il produttore Nate Moore ha recentemente lasciato intendere che Armor Wars non è più in cima alla lista dei progetti in fase di sviluppo dello studio.

E poi c'è sempre il disgraziato reboot di Blade, annunciato nel 2019, ma mai concretizzato mentre Mahershala Ali attende di vestire i panni del vampiro titolare. Un altro potenziale progetto all'orizzonte è Doctor Strange 3, ma si parla anche di un lungometraggio segreto prodotto da Scarlett Johansson e un nuovo film su Deadpool con Ryan Reynolds. Quale di questi sia il film cancellato per adesso non è dato saperlo.