Thunderbolts, la scena post-credits è davvero collegata a I fantastici 4? Kevin Feige lancia la bomba

l capo della Marvel Kevin Feige torna a commentare la scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts, svelando come potrebbe o meno preparare il terreno per il prossimo film dell'MCU.

La scena post-credits di Thunderbolts potrebbe non essere ciò che sembra. A lanciare la bomba è il capo dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige, con una dichiarazione che manderà in tilt i fan.

Mentre il finale di Thunderbolts ha consacrato la banda di outsider eleggendoli ai Nuovi Vendicatori nell'MCU, la scena dopo i titoli di coda ha alimentato numerose teorie sulla Fase 6 suggerendo un legame strettissimo con il nuovo cinecomic in arrivo, I Fantastici 4: Gli Inizi. Ma ora Kevin Feige mette in guardia i fan suggerendo che la situazione potrebbe non essere così semplice.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Thunderbolts non proseguite nella lettura di questa news

Il team dei Thunderbolts in ascensore

Il commento di Kevin Feige

In una nuova intervista per Empire Magazine, Kevin Feige è tornato a parlare della scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts, in cui i Nuovi Vendicatori assistono all'ingresso nell'atmosfera terrestre di una nave spaziale con il logo dei Fantastici Quattro. Pur confermando che si tratti sicuramente di una nave dei Fantastici Quattro, Feige ha dichiarato sibillino:

"Il nome della loro nave spaziale è Excelsior, e c'è una nave dei Fantastici Quattro che entra nell'MCU alla fine del film. Ma non sono sicuro che siano la stessa nave".

Che cosa significa per il futuro dell'MCU?

La Prima Famiglia Marvel si prepara alla missione nello spazio

Marvel si diverte a giocare con le aspettative dei fan per non svelare troppo presto i suoi assi nella manica e questo sembra proprio il caso. Sebbene abbia perfettamente senso teorizzare che la scena pos-credits di Thunderbolts abbia gettato le basi per l'arrivo dei Fantastici Quattro nell'MCU, il film non ci offre la conferma visiva dell'ipotesi in questione. In teoria quella che vediamo potrebbe essere la Prima Famiglia Marvel che si dirige verso Terra-616 negli ultimi momenti di Thunderbolts, ma c'è un motivo dietro alla scelta di Marvel di non mostrare l'equipaggio della nave spaziale. Proprio come ha affermato Feige, nonostante si tratti di una nave dei Fantastici Quattro, non significa che debba essere esattamente la stessa nave usata dalla prima Famiglia ne I Fantastici 4: Gli Inizi.

I fantastici 4 con indosso le tute da astronauti

Chi è a bordo della nave spaziale che vediamo in Thunderbolts?

Se quella che vediamo alla fine di Thunderbolts non è l'Excelsior, un'altra ipotesi si fa largo nella mente dei fan. A bordo della nave spaziale potrebbe trovarsi il Dottor Destino di Robert Downey Jr.

A prescindere dal fatto che il personaggio di Downey appartenga o meno all'universo de I Fantastici 4: Gli Inizi, Victor von Doom avrebbe potuto facilmente rubare una nave spaziale per raggiungere Terra-616. Se confermata questa ipotesi, Marvel avrebbe trovato una via raffinata per giocare con le aspettative del pubblico creando il collegamento perfetto con Avengers: Doomsday.

Per scoprire se questa e le altre congetture dei fan dell'MCU sono esatte non ci resta che attende l'uscita italiana de I fantastici 4: Gli Inizi, prevista per il 23 luglio.