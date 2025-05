Thunderbolts*: la scena dopo i titoli di coda infrange un sorprendente record per i Marvel Studios

A pochi giorni dalla sua uscita nelle sale, sono già trapelate in rete le scene dopo i titoli di coda, ma una di loro ha infranto un curioso record

Thunderbolts è uscito nelle sale mercoledì scorso, quindi alcuni fan sono già a conoscenza del fatto che la pellicola contiene sia una scena a metà dei titoli di coda che una alla fine. Proprio quest'ultima sembra abbia infranto un curioso record per i Marvel Studios.

I film del Marvel Cinematic Universe hanno lanciato il trend delle scene post-credits per come lo conosciamo oggi nel lontano 2008, con il debutto nelle sale di Iron Man. Allora, nella scena vedevamo il reclutamento di Tony Stark da parte di Nick Fury che avrebbe poi condotto a The Avengers.

Le scene dopo i titoli di coda sono sempre state particolarmente brevi e spesso girate dai registi del film successivo o di quello a cui si legava la scena in questione. Ebbene, con Thunderbolts Marvel ha battuto un suo stesso record che durava da tempo.

Quella di Thunderbolts è la scena post-credits più lunga del MCU

Thunderbolts*: Sebastian Stan e David Harbour in una scena

Con una durata di 2 minuti e 54 secondi, è ufficialmente la scena post-credits più lunga di qualsiasi altro film del MCU. La maggior parte di esse si aggira intorno a 1 minuto e di solito non supera i 90 secondi. Tuttavia, con alcuni grandi film all'orizzonte, i Marvel Studios avevano bisogno di usare Thunderbolts per gettare le basi del prossimo film.

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Florence Pugh legati in una scena

La scena avrebbe dovuto essere inclusa nel film stesso? L'argomentazione potrebbe essere fatta per qualsiasi scena di questo tipo, e se il pubblico non sa ancora di dover restare in sala fino al termine di tutti i titoli di coda, allora è sicuramente colpa sua.

Parlando alla conferenza stampa di Thunderbolts* all'inizio di questa settimana, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato: "I film degli Avengers sono sempre caratterizzati da attori incredibili che non si sono mai incontrati prima sullo schermo che si incontrano per la prima volta e interagiscono in modi inediti. Questa è la parte che preferisco dei film sui Vendicatori".