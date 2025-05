I Fantastici 4: Gli Inizi, il legame con la scena post-credits di Thunderbolts in una nuova foto?

Una nuova foto de I Fantastici 4: Gli Inizi sembrerebbe mostrare un legame con la scena post-credit di Thunderbolts. L'immagine in questione, pubblicata su Instagram da Fandango, mostra Reed Richards (Pedro Pascal) e Johnny Storm (Joseph Quinn) in un ambiente futuristico, che fluttuano a gravità zero.

Non è sfuggito ai fan il dettaglio per cui entrambi i personaggi indossano le tute spaziali con il logo dei Fantastici Quattro, che ottengono solo dopo il loro primo viaggio nello spazio, in cui acquisiscono i loro superpoteri. Un logo dei Fantastici Quattro è visibile anche su quella che sembra una porta, o camera stagna, sullo sfondo.

Da quanto osservato la scena in questione, assente dai primo trailer, dovrebbe essere collocata nella parte finale del cinecomic, dopo che i Fantastici Quattro si sono affermati come eroi dotati di poteri. Finora la Prima Famiglia è stata mostrata principalmente sulla Terra, alle prese con la gravidanza di Reed Richards e Sue Storm, che stanno per diventare genitori, e con l'apparizione di Galactus.

Il legame con Thunderbolts

La foto incriminata che vede Reed Richards e Johnny Storm fluttuare in aria sembra essere ambientata all'interno dell'astronave dei Fantastici Quattro, apparsa nella scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts.

I fantastici 4 prima della missione spaziale

Possibile dunque che la Prima Famiglia alla fine del film lascerà la propria dimensione per approdare sulla Terra-616? La scena post-credits di Thunderbolts è ambientata nella linea temporale di Avengers: Doomsday ed è stata girata dai fratelli Russo, registi del film. E i fan si aspettano da tempo che il finale de I Fantastici 4: Gli Inizi stabilisca un legame tra Reed Richards e il suo acerrimo rivale dei fumetti, il Dottor Destino, giusto in tempo per il ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU in una nuova veste.

Diretto da Matt Shakman e scritto da un team creativo che comprende Jeff Kaplan, Ian Springer, Josh Friedman, Cameron Squires, Eric Pearson e Peter Cameron, The Fantastic Four: First Step vede interpreti anche Ralph Ineson nei panni del villain Galactus e Julia Garner in quelli del suo enigmatico araldo, Silver Surfer, e con loro Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne.

L'uscita italiana de I Fantastici 4: Gli Inizi è fissata al 23 luglio.