Thunderbolts: Marvel vorrebbe Ryan Gosling o Alexander Skarsgård come villain [RUMOR]

Secondo nuove voci, gli attori Ryan Gosling e Alexander Skarsgård sarebbero la prima scelta dei Marvel Studios per un ruolo da cattivo in Thunderbolts.

Secondo lo scooper Daniel Richtman (tramite The Direct), lo studio aspirerebbe a ingaggiare Ryan Gosling o Alexander Skarsgård per affidargli il ruolo di un "cattivo bellicoso e potente" che apparirà in Thunderbolts.

Secondo i rumor, il personaggio in questione sarebbe Sentinella, un supereroe dei fumetti degli anni 2000 creato dello scrittore Paul Jenkins e dell'artista Jae Lee. Nell'universo Marvel Comics, Sentinella era Robert Reynolds, un giovane che ottenne il "potere di mille soli che esplodono" dopo aver ingerito un siero sperimentale che gli diede poteri simili a quelli di Superman. Tuttavia, il siero ha anche creato Void, un riflesso malvagio di Sentinella che si nasconde all'interno di Reynolds e si manifesta quando la sua malattia mentale non viene controllata. Al momento, i Marvel Studios non hanno commentato pubblicamente il presunto casting o il coinvolgimento di Sentinella in Thunderbolts.

Di cosa parla Thunderbolts?

Mentre i dettagli della trama di Thunderbolts rimangono segreti, l'interprete di Red Guardian David Harbour ha anticipato che il prossimo film MCU presenterà il team titolare come un gruppo di perdenti. "Siamo perdenti. E penso che sia divertente guardarci rovinare tutto. Penso che sia molto divertente, ma c'è anche molto pathos in questo", ha spiegato l'attore, che riprende il ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian in Thunderbolts. Harbour ha anche rivelato che il film sarà divertente, strano e pieno di azione. "E poi ci sarà una sorpresa, il che è fantastico", ha aggiunto.

La produzione di Thunderbolts dovrebbe prendere il via nel giugno 2023. Ad affiancare David Harbour ritroveremo Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova/Black Widow, Wyatt Russell in quelli di John Walker/U.S. Agent, Olga Kurylenko sarà ancora Antonia Dreykov/Taskmaster, Hannah John-Kamen sarà Ava Starr/Ghost e Sebastian Stan tornerà nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier. Julia Louis-Dreyfus ed Harrison Ford compariranno nei panni, rispettivamente, della Contessa Valentina Allegra de Fontaine e del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross.

Thunderbolts arriverà nei cinema nel giugno 2024.