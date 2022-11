Stranger Things 5, David Harbour girerà l'ultima stagione in contemporanea a Thunderbolts

David Harbour ha aggiornato il pubblico sui suoi futuri impegni lavorativi, molto attesi dai fan. L'attore ha rivelato che girerà contemporaneamente l'ultima stagione di Stranger Things e il prossimo film della Marvel, Thunderbolts, ad Atlanta il prossimo anno.

Harbour, uno dei personaggi più amati dal pubblico della serie Netflix Stranger Things, dove interpreta il capo della polizia di Hawkins, Jim Hopper, ha fatto il debutto nel Marvel Cinematic Universe nel 2021, quando ha interpretato Red Guardian in Black Widow, annunciando poi il ritorno nel corale Thunderbolts, la cui uscita è prevista nel luglio 2024.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

In una recente intervista con Collider, Harbour ha affermato che girerà sia Stranger Things che Thunderbolts contemporaneamente nel 2023, rivelando che le due produzioni dovranno stilare un programma comune per permettere all'attore di dividersi tra i due set:

"Dovrò fare avanti e indietro. Dovranno in qualche modo condividermi. Non so esattamente come si stiano organizzando, se ci sarà una settimana di riposo, due settimane di riposo, un'alternanza o qualcosa del genere in cui andrò avanti e indietro. Entrambe le produzioni vengono girate ad Atlanta. Quindi posso letteralmente girare una scena in Stranger Things, salire in macchina e correre verso il set Marvel per girare una scena lì, forse."

Nell'attesa, aa partire dal 1 dicembre ritroveremo David Harbour nei panni di un Babbo Natale decisamente fuori dai canoni nella dark comedy Una notte violenta e silenziosa.