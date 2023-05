Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus sul suo personaggio: 'La vedrete spesso nel MCU d'ora in poi'

In occasione della promozione del suo ultimo lavoro, You Hurt My Feelings, Julia Louis-Dreyfus ha parlato del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe e anticipato qualcosa sul suo personaggio, che rivedremo nel film corale Thunderbolts.

Dopo aver esordito alla fine di The Falcon and the Winter Soldier e aver avuto dei cameo sia in Black Widow che in Black Panther: Wakanda Forever, dove abbiamo scoperto essere diventata il capo della CIA, a quanto pare il personaggio della Contessa Valentina Allegra de Fontaine comparirà sempre più spesso nei futuri progetti dei Marvel Studios.

"Non posso dirvi molto. L'unica cosa che posso dirvi è che ora la vedrete molto più spesso. Ecco il vostro scoop!".

I concept art di Thunderbolts pubblicati finora indicano che il personaggio interpretato dalla Louis-Dreyfus avrà un ruolo più centrale rispetto a quello ad esempio di Nick Fury (personaggio che è stato paragonato alla Contessa) in tutti i film degli Avengers.

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

Al momento, l'uscita nelle sale di Thunderbolts è fissata per l'estate del 2024. Nel cast del film ci sarà anche Harrison Ford, che prima esordirà nel MCU nei panni di Thaddeus Ross in Captain America: New World Order.