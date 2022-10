Captain America 4: Harrison Ford interpreterà il ruolo del Generale Ross

Marvel ha confermato che sarà Harrison Ford a sostituire William Hurt nel ruolo del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross nella Fase 5 del MCU, iniziando con Captain America: New World Order.

Da tempo si susseguivano le indiscrezioni riguardanti un coinvolgimento delle star e ora Deadline ha avuto la conferma della sua presenza nel cast.

Nel film Captain America: New World Order ci sarà l'attore Anthony Mackie nel ruolo dell'eroe protagonista del nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast, oltre a Harrison Ford, saranno presenti anche Shira Haas, Tim Blake Nelson e Carl Lumbly.

La trama ufficiale del film non è stata, per ora, rivelata, ma proseguirà la storia di Sam Wilson dopo gli eventi mostrati in The Falcon and the Winter Soldier. Alla regia sarà poi impegnato Julius Onah.

La sceneggiatura del film è firmata da Malcolm Spellman insieme a Dalan Musson e negli eventi raccontati ci sarà quindi spazio per il Generale Ross, che tra le pagine dei fumetti diventa la guida di un team di anti-eroi conosciuto con il nome di Thunderbolts.