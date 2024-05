Thunderbolts*: il Bucky Barnes di Sebastian Stan sfoggia un nuovo look nelle nuove foto dal set

Le riprese di Thunderbolts stanno continuando ad Atlanta e, mentre aspettiamo con ansia ulteriori foto rivelatrici del set (una prima occhiata a Sentry sarebbe gradita), sono stati recentemente diffusi un paio di nuovi scatti ad alta risoluzione del Bucky Barnes di Sebastian Stan.

L'ex Soldato d'Inverno ha di nuovo i capelli lunghi e sfoggia un pizzetto che, pur non essendo un cambiamento drastico, ha suscitato molte discussioni tra i fan sui social media. Nell'immagine si vede un membro della troupe che porta il guanto che Stan indosserà per rappresentare il braccio cibernetico di Bucky.

Thunderbolts* sarà un film sui Dark Avengers? La teoria dei fan impazza in rete

Il ruolo di Bucky

Per quanto riguarda le intenzioni di Bucky, abbiamo fatto qualche ricerca e sembra che stia partecipando a un'udienza in tribunale. È interessante notare che anche la direttrice della CIA di Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine, è stata avvistata sul set questo fine settimana, quindi potrebbe avere a che fare con lei. Forse Bucky dovrà rispondere dei crimini commessi in passato, per poi finire sotto la custodia di Val come membro involontario della sua squadra di supereroi autorizzata dal governo?

Comunque sia, si dice che Bucky abbia solo un ruolo minore nei Thunderbolts*. Si prevede infatti che Val, Yelena Belova (di cui già è stato svelato il nuovo costume), U.S. Agent, Sentry e Ghost siano in prima linea. Bucky è stato visto l'ultima volta in The Falcon e The Winter Soldier, dove è stato liberato dalla programmazione dell'HYDRA e ha contribuito a far sì che Sam Wilson impugnasse lo scudo come nuovo Capitan America. Nonostante ciò, non è prevista la sua presenza in Captain America: Brave New World.

New set pics of Sebastian Stan as Bucky Barnes in Thunderbolts ????



Swipe Left for full pictures ⬅️ pic.twitter.com/czViqCTr0i — The Marvelous MCU (@marvel_ousmcu) May 12, 2024

We've got the very first photos of Sebastian Stan as Bucky Barnes on the set of #Marvel's "Thunderbolts"



Click ⬇️https://t.co/QKq0U7U2YS — JustJared.com (@JustJared) May 12, 2024

Thunderbolts, Marvel ha già trovato il sostituto di Steven Yeun per Sentry? Ecco di chi si tratta

Thunderbolts: un'immagine

Il film

Il regista di Thunderbolts (che ha recentemente cambiato titolo) Jake Schreier ha precedentemente condiviso alcune informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dal film: "C'è una storia da raccontare su un gruppo di personaggi che possono relazionarsi tra loro in un certo modo o che hanno attraversato certe cose e noi la affronteremo. Non lo vedrei affatto come un sequel. E non lo consideriamo tale".

"Ovviamente, Florence ha dimostrato quanto possa essere accattivante nel MCU e penso che sia fantastico averlo come punto di riferimento, ma stiamo tutti parlando di fare un film che sia fantastico se avete visto le cose precedenti, ma se non le avete viste ci sarà comunque una storia completa raccontata in un film che funziona da solo".

I membri confermati del cast di Thunderbolts includono Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Boleva, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, David Harbour nel ruolo di Red Guardian, Wyatt Russell nel ruolo di U.S. Agent, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost e Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster.