Thunderbolts, Marvel ha già trovato il sostituto di Steven Yeun per Sentry? Ecco di chi si tratta

Dopo l'addio di Steven Yeun, i Marvel Studios sono alla ricerca di un nuovo attore per il ruolo di Sentry, personaggio che farà il suo debutto nel film corale Thunderbolts, in uscita nel 2025.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio avrebbe già trovato il possibile sostituto in Lewis Pullman, che in molti ricorderanno nel film Top Gun: Maverick.

Secondo Richtman, "Pullman ha ricevuto un'offerta per interpretare Sentry" in Thunderbolts. La notizia arriva un paio di settimane dopo che la star di The Walking Dead Austin Abrams avrebbe rifiutato la parte.

Chi è Lewis Pullmann?

Pullman, figlio dell'attore Bill Pullman, si è fatto conoscere con il ruolo del tenente Robert "Bob" Floyd nel sequel di Top Gun con Tom Cruise; tuttavia, è apparso anche in The Strangers - Prey at Night e 7 sconosciuti a El Royale, oltre che nelle serie Catch-22, Outer Range e Lezioni di chimica.

Chi è Sentry?

Creato dallo scrittore Paul Jenkins e dall'artista Jae Lee, Sentry è apparso per la prima volta in The Sentry #1 del 2000. Nell'Universo Marvel Comics, la "Sentinella" era Robert Reynolds, un giovane che ha acquisito il "potere di mille soli che esplodono" dopo aver ingerito un siero sperimentale che gli ha dato poteri simili a quelli di Superman.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha aperto la strada all'arrivo di Sentry?

Tuttavia, il siero ha anche creato il Vuoto, un riflesso malvagio dello stesso Sentry che si annida dentro Reynolds e si manifesta quando la malattia mentale di Reynolds non viene controllata a dovere. Sebbene Sentry sia apparso in diversi videogiochi, tra cui il popolare gioco digitale di carte collezionabili Marvel Snap, non è mai stato adattato per il cinema o la televisione.

In Thunderbolts vedremo la sua prima apparizione in live-action.