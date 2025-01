Thunderbolts come Dark Avengers? Per Sebastian Stan è più simile a Breakfast Club

Sebastian Stan nega che il team dei Thunderbolts, futuro protagonista di uno dei cinecomic Marvel in uscita nel 2025, sia assimilabile ai Dark Avengers e cita piuttosto come modello... Breakfast Club di John Hughes.

L'uscita italiana di Thunderbolts è fissata per il 30 aprile. Il film dell'MCU diretto da Jake Schreier vede il ritorno di Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes, di Florence Pugh in quelli di Yelena Belova mentre David Harbour sarà ancora Alexei Shostakov/Red Guardian.

Parlando con Entertainment Tonight, Stan ha paragonato Thunderbolts al gruppo di adolescenti costretti a restare a scuola per punizione al centro del cult di Hughes del 1985.

"Penso che questo film sia molto singolare, è un unicum", ha detto Stan. "So che queste sono parole audaci, ma non c'è nessun altro team Marvel a cui paragonarci. Breakfast Club, è il modo migliore per descriverlo. Un gruppo di disadattati che si spera non si uccidano a vicenda".

L'attore ha poi ammesso che "Florence Pugh, David Harbour e Julia Louis-Dreyfus sono alcune delle persone più divertenti che abbia mai incontrato. Sono entusiasta del team di lavoro che si è creato".

Cosa ci riserva l'MCU?

Il gruppo dei Thunberbolts ascolta il piano di Val

Thunderbolts è uno dei tre lungometraggi Marvel in uscita nel 2025. Alla domanda sullo stato attuale dell'MCU e sulle sue impressioni sul ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino, Sebastian Stan ha detto:

"Quel che apprezzo di Marvel è il modo di pensare. Non si chiudono né si arroccano su una posizione. Vogliono solo continuare ad esplorare. Questo è ciò che porta a fare film di qualità e a migliorare sempre".