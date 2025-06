Thunderbolts*: Scarlett Johansson ha chiesto di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori

Scarlett Johansson ha rivelato di aver chiesto ai Marvel Studios di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori del film Thunderbolts.

In una conversazione con David Harbour svolta per il magazine Interview, la star di Black Widow ha rivelato il retroscena relativo al progetto del MCU.

La rivelazione di Scarlett

David Harbour stava parlando di Thunderbolts* sostenendo che il personaggio di Natasha era presente 'ovunque in questo film', chiedendo poi alla collega se lo avesse visto. Scarlett Johansson ha risposto che non aveva ancora visto l'avventura del nuovo gruppo di improbabili eroi, ricevendo come risposta: "Okay. Sei un produttore esecutivo. Congratulazioni".

Thunderbolts*: David Harbour al volante in una scena

L'attrice ha quindi voluto chiarire: "Ho chiesto che rimuovessero il mio nome perché non ero coinvolta".

L'interprete di Red Guardian/Alexei Shostakov ha reagito in modo ironico chiedendo: "Hai odiato così tanto il film?". David ha aggiunto che Scarlett sarebbe 'orgogliosa di loro'. Johansson ha replicato: "Sono orgogliosa di voi".

Il coinvolgimento di Johansson nel MCU

L'attrice ha debuttato nel MCU nel 2010, in occasione di Iron Man 2, recitando poi in The Avengers due anni dopo. La storia di Natasha Romanoff si è conclusa in Avengers: Endgame, anche se è stata successivamente protagonista di Black Widow, in cui avevano recitato anche Harbour e Florence Pugh, interprete di Yelena Belova.

Thunderbolts*, diretto da Jake Schreier, ha un cast composto da Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

Nel film gli ex villain si ritrovano ad affrontare una minaccia che li obbliga a unire le forze per salvare l'umanità.