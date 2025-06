Thunderbolts: Julia Louis-Dreyfus rivela che i “Nuovi Vendicatori” erano già nei piani dei Marvel Studios

Secondo l'attrice, i Marvel Studios avevano già previsto il rebranding della squadra Thunderbolts come New Avengers ben prima dell'inizio delle riprese.

A pochi giorni dall'uscita in sala, i Marvel Studios hanno avviato ufficialmente il rebranding della squadra protagonista di Thunderbolts con una nuova identità: I Nuovi Vendicatori. La promozione è già visibile attraverso poster aggiornati, video dietro le quinte e installazioni pubblicitarie.

Sebbene il titolo del film rimanga Thunderbolts - con l'asterisco* a indicare un colpo di scena narrativo - nel finale, è Valentina Allegra de Fontaine a ribattezzare pubblicamente il gruppo, rivendicandone l'eroismo per proteggersi da possibili conseguenze legali.

Finora si pensava che questa svolta fosse stata pensata tardi nella produzione. Tuttavia, in un'intervista a Entertainment Weekly, Julia Louis-Dreyfus ha rivelato che l'idea le fu presentata ben prima del suo debutto nel MCU.

Cosa ha detto Julia Louis-Dreyfus

"Ho incontrato Kevin Feige e Louis D'Esposito anni fa, quando mi hanno proposto il ruolo di Val", ha spiegato l'attrice. "Già in quell'occasione mi parlarono dell'evoluzione della squadra. È un segreto che ho custodito a lungo!"

Florence Pugh, interprete di Yelena Belova, ha raccontato un retroscena curioso su come la produzione abbia mantenuto il segreto fino all'uscita. Durante le riprese, è stata girata una versione alternativa della scena con il nome "Nuovi Thunderbolts", usata come depistaggio anche per lo stesso cast.

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

"Abbiamo registrato una sequenza in cui Val diceva: 'I nuovi Thunderbolts!' e tutti esultavano. Poi abbiamo rigirato tutto con solo Julia sul set e la battuta vera. È stato incredibile vederlo prendere forma", ha detto la Pugh.

Nel film, la squadra si ritrova in missione sotto la guida della stessa Val, ma nella scena post-credit si scopre che ora operano ufficialmente come New Avengers, un dettaglio che non entusiasma affatto Sam Wilson, impegnato a radunare la sua squadra nel prossimo Captain America: Brave New World. Thunderbolts* sarà disponibile in digitale dal 1° luglio e in Blu-ray dal 29 luglio.

Il film segue una squadra eterogenea di antieroi composta da Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Ingannati da Valentina Allegra de Fontaine e coinvolti in una missione ad alto rischio, saranno costretti ad affrontare i demoni del passato. Il gruppo riuscirà a collaborare o andrà incontro all'autodistruzione?

Tornano nei loro ruoli Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast si arricchisce con Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Pierce.