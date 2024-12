Marvel: tutti i film e le serie Disney+ in uscita nel 2025 (e oltre)

Facciamo il punto su tutti i lungometraggi e le serie tv animate e live-action in uscita nel 2025 per dare uno sguardo al futuro imminente dell'MCU.

Dopo la super produzione degli ultimi anni, che ha sfornato 10 film, 12 stagioni di serie tv e due speciali, i Marvel Studios hanno deciso di rallentare il passo per concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Facciamo allora il punto sulle uscite del 2025 e degli anni successivi.

Nel 2024, il Marvel Cinematic Universe si è arricchito di due serie live-action Disney+ (Echo e Agatha All Along), due serie animate (X-Men '97 e la terza e ultima stagione di What If...?) e un solo film, il campione di incassi Deadpool & Wolverine. Il 2025 vedrà un incremento nelle uscite, nonostante la dichiarazione fatta dal CEO Disney Bob Iger nel maggio 2024, in cui prometteva di far uscire non più di tre film e due serie live-action all'anno. Ma i ritardi accumulati con gli scioperi di attori e produttori nel 2023 hanno costretto lo studio ad aggiustare il tiro ancora un volta.

I film in uscita nel 2025

Per quanto riguarda i lungometraggi, nel corso del nuovo anno sono in arrivo Captain America: Brave New World, con Anthony Mackie e Harrison Ford diretti dal regista Julius Onah, il film sul team degli antieroi Thunderbolts, che riunirà Florence Pugh, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus e Sebastian Stan sotto il controllo del regista Jake Schreier, e l'attesissimo The Fantastic Four: First Steps di Matt Shakman, nuovo focus sulla prima famiglia Marvel con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

Captain America: Brave New World, uscita italiana 12 febbraio

Thunderbolts, uscita italiana 30 aprile

The Fantastic Four: First Steps

Le serie in streaming

La prima locandina di The Fantastic Four: First Steps

Su Disney+, Matt Murdock farà ritorno in Daredevil: Born Again, ancora una volta Charlie Cox e Vincent D'Onofrio riprenderanno i ruoli rivestiti nella serie Marvel/Netflix sul vigilante cieco, in arrivo anche la serie spinoff di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart, interpretata da Dominique Thorne e Anthony Ramos, mentre Yahya Abdul-Mateen II sarà un attore che cerca di ottenere un ruolo come supereroe titolare in Wonder Man.

Nel corso del 2025 debutteranno anche tre serie animate, incentrate rispettivamente su Spider-Man, Wakanda e zombie. Il primo trailer italiano ha anticipato l'arrivo de Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere, che debu****tterà sulla piattaforma digitale Disney il 29 gennaio, dovremo attendere il 6 agosto per vedere Eyes of Wakanda, altro spinoff di Black Panther, ma stavolta animato, mentre il titolo più curioso, e al momento più misterioso, è Marvel Zombies, che uscirà in streaming il prossimo ottobre.

Cosa succederà dopo il 2025

Tra i progetti futuri di Marvel sono stati annunciati un secondo spinoff di WandaVision con Visione] di Paul Bettany (o il suo doppelgänger spettrale), un quarto film di Spider-Man con Tom Holland e il ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU nei panni di Victor von Doom.

Vi sono anche diverse date di uscita assegnate ai film Marvel Studios che non hanno ancora ricevuto i titoli: 13 febbraio 2026 (ovvero, il film prima di Avengers: Doomsday), 6 novembre 2026 (ovvero, il film tra Doomsday e Avengers: Secret Wars), 23 luglio 2027 (ovvero il film che segue immediatamente Secret Wars), e poi 5 novembre 2027, 18 febbraio 2028, 5 maggio 2028 e 18 novembre 2028. Secondo Denzel Washington, uno di quei primi titoli sarà probabilmente Black Panther 3 mentre un altro degli slot sarà occupato dal ritorno degli X-Men in seno all'MCU. E poi ci sono le scene post-credits del 2021, 2022 e 2023 che sembravano promettere nuovi film con Harry Styles (in Eternals 2), Charlize Theron (in Doctor Strange 3) e Brett Goldstein (in Thor 5). A oggi solo il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sa se qualcuno di questi film verrà effettivamente realizzato.

Agli spettatori più attenti non è sfuggito il fatto che Kevin Feige stia lentamente assemblando il team degli Young Avengers ormai da qualche anno, come anticipato in una delle scene post-credits di The Marvels del 2023 in cui Ms. Marvel (Iman Vellani) cerca di reclutare Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Il team potrebbe, inoltre, includere Billy Maximoff, alias Wiccan (Joe Locke), America Chavez, alias Miss America (Xochitl Gomez), Cassandra Lang, alias Stinger (Katherine Langford), RiRi Williams, alias Ironheart (Dominique Thorne), Skaar, alias il figlio di Hulk (Wil Deusner), Elia Bradley, alias Patriot (Elijah Richardson) e il fratello gemello di Billy, Tommy Maximoff, che nei fumetti è conosciuto come Speed. Resta da vedere se questa squadra apparirà in un nuovo film o in una serie Disney+.