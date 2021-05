Angelina Jolie era "distrutta" durante le riprese di Those Who Wish Me Dead

La star Angelina Jolie ha raccontato del suo stato d'animo sul set di Those Who Wish Me Dead, un'esperienza che l'ha segnata parecchio.

Angelina Jolie torna con il film Those Who Wish Me Dead, diretto da Taylor Sheridan, nel quale interpreta una donna pompiere e ha raccontato recentemente che lavorare a quel personaggio l'ha distrutta.

Those Who Wish Me Dead: Angelina Jolie e Finn Little in una foto del film

In Those Who Wish Me Dead, Angelina Jolie interpreta Hannah, una vigilessa del fuoco appositamente addestrata che interviene per spegnere alcuni pericolosi incendi boschivi. Parlando del ruolo con l'agenzia di stampa PA, l'attrice ha confessato:

"Penso che tutti noi abbiamo momenti nella nostra vita in cui ci sentiamo a pezzi. Anche a me capita. Così mi sono approcciata a questo ruolo sentendomi debole, senza sapere se ce l'avrei fatta. Visto che mi porto dietro molti traumi del mio passato, è stato catartico. Mi sono chiesta spesso 'Posso farcela? Posso trascinare il bambino attraverso l'incendio? Posso arrivare dall'altra parte? Sono abbastanza forte? Sono abbastanza stabile?'"

Un ruolo molto intento quello di Angelina Jolie in Those Who Wish Me Dead, una donna che affronta come la sua interprete i demoni del passato, cercando di venire a patti con un errore commesso tempo prima mentre cerca di aiutare un dodicenne traumatizzato. Angelina Jolie ha rivelato di essersi rivolta a veri vigili del fuoco per entrare nel ruolo, affrontandolo con serietà e studio per capire a fondo la sua Hannah.

Those Who Wish Me Dead arriverà nei cinema e su HBO Max il 14 maggio.