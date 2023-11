Quelli che mi vogliono morto stasera su Rai 2 trama e cast del thriller con Angelina Jolie

Questa sera, in prima serata su Rai 2, in anteprima assoluta, va in onda Quelli che mi vogliono morto, il thriller con Angelina Jolie: trama e cast.

Stasera in prima serata su Rai 2, alle 21:20, il premio Oscar Angelina Jolie la protagonista del crime Quelli che mi vogliono morto. Il film del 2021 è diretto da Taylor Sheridan. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Koryta, Charles Leavitt, la colonna sonora è di Brian Tyler. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Quelli che mi vogliono morto: Angelina Jolie in un momento del film

Quelli che mi vogliono morto

Quelli che mi vogliono morto, titolo originale Those Who Wish Me Dead, è tratto dal romanzo Those Who Wish Me Dead scritto dallo scrittore statunitense Michael Koryta e pubblicato nel 2014.

La pellicola in Italia è stata rilasciata il 3 giugno 2021 sulle piattaforme streaming.

Il team di produzione ha allestito un enorme set nel bosco, che è stato dato alle fiamme in tutta sicurezza. I veri vigili del fuoco sono rimasti sul set per contenere le fiamme. Angelina Jolie ha incontrato molti di loro per approfondire alcuni aspetti della professione che potevano esserle utili per caratterizzare al massimo il suo personaggio.

Quelli che mi vogliono morto: Aidan Gillen in un primo piano

Trama

Tre storie si sviluppano tra i boschi del Montana. Qui troviamo Hannah, caposquadra dei pompieri paracadutisti, esperta nel fiondarsi dagli aerei sulle fiamme più ardue. La donna è però ancora scossa dalle conseguenze dell'ultima missione, nella quale non è riuscita a salvare tre persone.

A cercare di risollevare il morale di Hannah sarà il vice sceriffo Ethan, suo ex ma adesso in attesa di un figlio dalla moglie Allison.

Ma ad incrociare il percorso dei due agenti sarà il piccolo Connor il quale, insieme al padre Owen, sta fuggendo da dei sicari professionisti che li vogliono eliminare. Partiti dalla Florida, sembra non abbiano più luoghi dove riparare.

Un intrigo dietro a questa faccenda condurrà i due fuggitivi proprio da Ethan e coinvolgerà l'intera comunità di montagna che accoglie anche Hannah. Gli sviluppi saranno imprevedibili per ciascuno di loro.

Quelli che mi vogliono morto: Medina Senghore in una sequenza

Interpreti e personaggi

Quelli che mi vogliono morto: Angelina Jolie e Finn Little in una sequenza del film

Recensione e trailer di Quelli che mi vogliono morto

La nostra recensione di Quelli che mi vogliono morto

Quelli che mi vogliono morto è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 62% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 59 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10.