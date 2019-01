Angelina Jolie star del thriller Those Who Wish Me Dead di Taylor Sheridan

Angelina Jolie si prepara a recitare in Those Who Wish Me Dead, thriller di Taylor Sheridan, già regista degli acclamati Hell or High Water e Wind River. Sheridan è autore della sceneggiatura basata sul romanzo del 2014 di Michael Koryta.

La storia è ambientata nel selvaggio Montana, mentre un incendio divora la foresta. Un quattordicenne che assiste a un brutale omicidio finisce nel programma protezione testimoni, mentre due killer gemelli gli danno la caccia per metterlo a tacere per sempre.

Al momento non conosciamo il ruolo di Angelina Jolie, ma lo script prevedere la presenza di una coppia che partecipa al programma di sopravvivenza e di una donna che occupa una torre di avvistamento per il controllo degli incendi. Aaron L. Gilbert, Garrett Basch e Steve Zaillian producono il film che verrà girato nel Montana a maggio.

Prossimamente vedremo Angelina Jolie nel fiabesco Maleficent 2 e nel cartoon The One and Only Ivan, a cui presta la voce.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!