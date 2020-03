Thor: Ragnarok contiene un riferimento all'audizione fallita di Jeff Goldblum per il ruolo di Hulk

Thor: Ragnarok ha segnato il debutto di Jeff Goldblum nell'MCU, ma non ha perso l'occasione di inserire un riferimento all'audizione fallita dell'attore per il ruolo di Hulk.

Thor: Ragnarok ha celebrato il debutto della star Jeff Goldblum nell'MCU, ma non ha mancato di prendere bonariamente in giro l'attore inserendo un riferimento al suo provino fallito per il ruolo di Hulk.

Thor: Ragnarok - Jeff Goldblum in una foto del film

Il personaggio di Hulk ha fatto il debutto sul grande schermo nel 2003 in Hulk. A interpretarlo l'australiano Eric Bana, ma prima di lui sono stati presi in considerazione per il ruolo tanti altri attori. Tra di loro Jeff Goldblum che però non è stato scelto. L'attore è poi approdato al Marvel Universe molti anni più tardi in Thor: Ragnarok nel ruolo del Grandmaster.

Thor: Ragnarok conterrebbe, però, un sottile riferimento allo screen-test di Jeff Goldblu per Hulk nella scena in cui il Grandmaster introduce Hulk nell'arena. Il Grandmaster spiega che Hulk è "unico, non c'è nessuno come lui" e che lui stesso ha "un legame speciale con lui". Tutto sommato, la carriera di Jeff Goldblum non ha risentito della perdita del ruolo di Hulk, tutt'altro, visto che ha avuto l'opportunità di unirsi al Marvel Cinematic Universe con un altro personaggio in un momento di gran lunga migliore per lo studio.