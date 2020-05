Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth: "La saga aveva disperatamente bisogno di Taika Waititi"

L'umorismo e l'ironia presente in Thor: Ragnarok sono frutto dell'arrivo di Taika Waititi, regista di cui la saga di Thor aveva disperatamente bisogno secondo il suo interprete Chris Hemsworth.

Thor: Ragnarok - Mark Ruffalo e Chris Hemsworth in una foto del film

Durante una recente intervista con GQ, Chris Hemsworthha parlato di Taika Waititi elogiando il suo lavoro e affermando che la saga dedicata a Thor aveva disperatamente bisogno del suo tocco speciale: "È follemente divertente. Ma non pensate che quell'energia fanciullesca e frenetica siano sinonimo di qualcuno che non è preparato. È una combinazione unica. Ha l'abilità di metterti a tuo agio attraverso l'umorismo ma è anche equipaggiato di tutta la conoscenza di cui un regista ha bisogno per guidarti durante il processo. E arrivò nel momento in cui volevo disperatamente aggiungere un po' di umorismo al personaggio"

Grazie alla guida di Taika Waititi in Thor: Ragnarok, infatti, Thor non è stato più lo stesso nei seguenti cinecomic in cui è apparso, tanto è vero che la vena ironica e sarcastica è stata una delle caratteristiche principali del personaggio negli ultimi anni.

Taika Waititi tornerà dietro la macchina da presa per Thor: Love and Thunder, prossimo capitolo della saga Marvel, che vedrà il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster pronta, stavolta, a impugnare il Mjolnir del Dio del Tuono.