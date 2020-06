Thor: ecco il vero motivo per cui Kenneth Branagh non ha diretto il sequel

Dopo la regia del primo Thor, Kenneth Branagh non ha diretto il sequel del cinecomic Marvel, ecco svelato il vero motivo dietro la sua scelta di abbandonare il franchise.

Anthony Hopkins nei panni di Odino (in primo piano) Tom Hiddleston in quelli di Loki e Chris Hemsworth novello Thor

A svelare le ragioni che hanno spinto Marvel a cercare un altro regista per il sequel di Thor è lo stesso Kenneth Branagh in un'intervista a Collider:

Tom Hiddleston in una sequenza del film Thor, di Kenneth Branagh

"A volte si pianificano queste storie come trilogie, ma poi è difficile portarle a termine perché la posta in gioco è talmente alta che devi vedere come viene accolto il primo film. Quando il primo è finito, dopo aver occupato tre fantastici anni della mia vita, avevo bisogno di ricaricare le batterie e fare qualcosa di diverso."

Branagh prosegue: "Sono profondamente grato a quel lavoro perché ha cambiato la mia carriera e la mia vita. Ma non ero pronto a immergermi in un altro film di quel tipo, anche se l'idea di pianificare e dirigere una trilogia mi piaceva. Alla fine non è successo, ma potrebbe sempre accadere in futuro."

Il contributo di Kenneth Branagh nel franchise di Thor non è indifferente, suo è il merito di aver scelto Chris Hemsworth come Thor, dando una svolta alla carriera dell'attore e donando al pubblico dell'MCU uno dei suoi eroi preferiti. Stessa cosa accaduta per Loki:

"Non dimenticherò mai il momento in cui abbiamo ingaggiato quei due ragazzi, Chris Hemsworth e Tom Hiddleston, si è trattato di una magia. Kevin Feige è andato su e giù lungo il tavolo ovale un centinaio di volte quel sabato mattina, mentre io gli dicevo 'Credo che dovremmo chiamare loro.' 'Sei sicuro?' 'Sì, credo che dovremmo chiamare loro.'... e sapevo quanto fosse seria questa decisione. Kevin ha detto, 'Non prenderemo mai una decisione così importante di questa in questa compagnia di ciò che stiamo decidendo oggi in questa stanza. Sabato mattina alle 10:30, quando alzi il telefono e chiami Chris Hemsworth e poi Tom Hiddleston. Funzionerà oppure non funzionerà. Buona fortuna.'"

