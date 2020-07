Thor: Love & Thunder, Natalie Portman svela quando inizieranno le riprese

La produzione di Thor: Love & Thunder, salvo ulteriori disposizioni, finalmente ha una data di avvio riprese, come ha rivelato la protagonista Natalie Portman, che tornerà nel franchise nel ruolo di Jane Foster, personaggio che ha già interpretato sia in Thor sia in Thor: The Dark World.

Natalie Portman al San Diego Comicon

Natalie Portman ha infatti svelato la data d'inizio riprese durante una chiacchierata con Serena Williams su Instagram, durante la quale hanno raccontato delle le Angel City, squadra professionistica di calcio femminile che hanno fondato insieme a Los Angeles. L'attrice ha poi parlato del suo prossimo progetto Thor: Love and Thunder e del set che verrà probabilmente allestito in Australia all'inizio del 2021.

Con la data d'uscita al momento fissata per il 2022, la lavorazione di Thor: Love & Thunder ha ancora tempo per essere completata, nonostante l'emergenza sanitaria in corso abbia bloccato la produzione quest'anno, quindi si spera che il 2021 porti con sé buone notizie. Durante questo blocco, tuttavia, il regista e co-sceneggiatore Taika Waititi ha continuato a lavorare alla sceneggiatura insieme a Jennifer Kaytin Robinson.

I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma Taika Waititi ha svelato che Thor: Love and Thunder sarà folle e romantico: "Penso che sarà davvero buono. Abbiamo finito, abbiamo scritto il copione per più di un anno e questa settimana sto solo facendo un'altra prova. È così folle e anche molto romantico. Sono appassionato di romanzi ora. Voglio solo fare una storia d'amore. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto o mai curato. Vorrei confrontarmi con qualcosa di simile."