Thor: Love and Thunder “sarà molto romantico”, dice Taika Waititi

La potente Thor

Taika Waititi ha completato la sceneggiatura di Thor: Love and Thunder, e ha svelato che la componente romantica sarà molto importante. Intervistato dalla BBC, il cineasta neozelandese ha confermato di aver finito il lavoro di scrittura insieme alla collega Jennifer Kaytin Robinson e ora sono in corso le revisioni in attesa dell'inizio delle riprese, rimandate per cause di forza maggiore.

Questo il commento di Waititi: "È un film talmente folle, e anche molto romantico. Adesso mi piacciono le storie d'amore, e voglio farne una. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto prima e di cui non mi importava nulla." Waititi non si è sbilanciato ulteriormente sul contenuto del film, ma è logico supporre che la trama ruoterà almeno in parte attorno al rapporto fra Thor e Jane Foster, che si erano lasciati prima degli eventi che hanno portato alla caduta di Asgard. E poi c'è Valchiria, che stando all'attrice Tessa Thompson sarà alla ricerca di una regina.

Natalie Portman al San Diego Comicon

Thor: Love and Thunder è, per ora, il film conclusivo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (nel senso che sappiamo di altri film che usciranno nello stesso anno, ma non è attualmente chiaro come considerarli). Inizialmente previsto per l'autunno del 2021, è stato rimandato a febbraio 2022.

Come svelato lo scorso anno al Comic-Con di San Diego, il film adatterà in parte la storyline dei fumetti dove Jane Foster ottiene i poteri di Thor, e segnerà il ritorno di Natalie Portman nel MCU dopo un'assenza di quasi dieci anni (escluso un cameo in Avengers: Endgame tramite materiale scartato dai film precedenti). Il villain, non ancora identificato, avrà le fattezze di Christian Bale, mentre non si sa se apparirà anche Loki, morto in Avengers: Infinity War, ma ancora vivo in una realtà parallela che vedremo prossimamente in una miniserie su Disney+. Come per Thor: Ragnarok, le riprese dovrebbero svolgersi in Australia.