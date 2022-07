Thor: Love and Thunder, Christian Bale: "Le mie scene con Jeff Goldblum e Peter Dinlklage sono state tagliate"

Christian Bale ha rivelato di aver girato alcune scene con Jeff Goldblum e Peter Dinlklage, poi tagliate da Thor: Love and Thunder in fase di montaggio.

Christian Bale, interprete del cupo villain di Thor: Love and Thunder, gorr il Macellatore di Dei, ha rivelato che le sue scene con le star Jeff Goldblum e Peter Dinlklage sono state tagliate.

Thor: Love And Thunder: un'immagine tratta dal teaser trailer

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, al cinema da oggi, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Tutt'altro, il gustoso materiale del film era tanto sovrabbondante da spingere il regista Taika Waititi a fare scelte radicali, come l'eliminazione delle scene di Christian Bale con Jeff Goldblum e Peter Dinklage. Parlando di Waititi in una recente intervista riportata da Collider, Bale ha commentato:

"Taika ha messo insieme un cast fantastico. Ho lavorato con Peter Dinklage. Purtroppo la scena non è nella versione definitiva del film, ma è stato fantastico".

Dinklage è apparso in Avengers: Endgame nel ruolo di Eitri, re dei nani e forgiatore dell'arma di Thor.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Col tempo, il personaggio somiglia sempre di più a me"

Bale ha aggiunto: "Ho anche avuto modo di lavorare con Jeff Goldblum, ma anche questa scena è stata eliminata. Come vedete, molte cose finiscono sul pavimento della sala montaggio, anche se si tratta di scene belle e brillanti".

I fan del ruolo di Goldblum come Gran Maestro in Thor: Ragnarok saranno sicuramente delusi dalla notizia dell'assenza del divo. Goldblum ha portato un po' del suo humor eccentrico nel ruolo del Gran Maestro in Thor: Ragnarok e senza dubbio un'interazione tra il colorato personaggio e il gotico Gorr sarebbe stata a dir poco interessante.