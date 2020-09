Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth conferma che non sarà il suo ultimo film nel MCU

Chris Hemsworth conferma che quella in Thor: Love and Thunder non sarà la sua ultima apparizione nel Marvel Cinematic Universe rassicurando tutti i suoi fan.

Chris Hemsworth tornerà presto nell'universo Marvel con Thor: Love & Thunder e ha rassicurato tutti i fan che questa non sarà il suo ultimo film nel Marvel Cinematic Universe, nonostante i rumor che si sono diffusi sul web dopo l'abbandono di altri suoi colleghi.

L'attore Chris Hemsworth presenta Thor a Roma nel 2011

Dopo il ritiro dall'MCU di Robert Downey Jr. e Chris Evans in Avengers: Endgame. i fan hanno cominciato a pensare che presto anche Chris Hemsworth avrebbe abbandonato il ruolo di Thor, ma l'attore tornerà in Thor: Love and Thunder e non sarà la sua ultima volta. Durante una recente intervista con Elle Man, la star ha parlato del suo futuro nel mondo Marvel: "Non ho intenzione di andare in pensione. Thor è troppo giovane per questo. Ha solo 1500 anni! Non è sicuramente un film a cui dico addio. Almeno lo spero"

Chris Hemsworth non ha nessuna intenzione di dire addio alla Marvel e non vede l'ora che Thor: Love & Thunder arrivi al cinema: "Dopo aver letto la sceneggiatura, posso dire di essere molto entusiasta. Sicuramente ci sarà molto amore e molti tuoni in questa produzione. Sono contento che dopo tutto quello che è successo in Avengers: Endgame, faccio ancora parte dell'Universo Marvel e possiamo continuare la storia di Thor. Certo, non posso dire nulla sulla trama, ma per soddisfare la vostra curiosità, dirò che mi sono divertito molto di più a leggere la sceneggiatura rispetto a Thor: Ragnarok, e questo prova qualcosa, perché questo film è stato brillante."

Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi e oltre a Chris Hemsworth tornerà Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, attesissimo ritorno.