Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth conferma: "Le riprese al via questa settimana"

Ultimi giorni di mare per Chris Hemsworth. il divo australiano ha postato su Instagram una foto sugli scogli insieme alla famiglia annunciando che questa settimana prenderanno il via le riprese di Thor: Love & Thunder.

Il premio Oscar Matt Damon ha raggiunto il resto del cast in Australia per la quarantena obbligatoria. Dopo essere apparso in un cameo in Thor: Ragnarok nel 2017, stavolta dovrebbe avere un ruolo più corposo su cui, però, per il momento non si sa niente.

Confermata, inoltre, la presenza di Karen Gillan nei panni di Nebula, oltre a Chris Pratt e Vin Diesel. La partecipazione dei Guardiani della Galassia al film non suona come una sorpresa visto che alla fine di Avengers: Endgame abbiamo lasciato Thor pronto a salire sulla loro nave spaziale per nuove avventure.

Chris Hemsworth ha mostrato i suoi bicipiti in una nuova foto su Instagram

Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, vanta uno script firmato dal regista con Jennifer Kaytin Robinson. Il premio Oscar Natalie Portman tornerà nel ruolo di Jane Foster, che in questa nuova avventura raccoglierà l'eredità di Mighty Thor. Chris Hemsworth e Tessa Thompson saranno ancora Thor e Valkyrie, mentre Christian Bale incarnerà il villain Gorr il Macellatore.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.