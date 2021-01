Chris Hemsworth ha mostrato i suoi bicipiti in una nuova foto su Instagram

Chris Hemsworth ha recentemente messo in mostra il suo fisico in alcune foto postate su Instagram durante i suoi ultimi giorni di vacanza prima dell'inizio delle riprese dell'ultimo capitolo di Thor che inizieranno questo fine settimana.

Hemsworth ha scelto di andare in vacanza piuttosto che stressarsi con le ultime sessioni in palestra e dopo queste nuove foto nessuno piò mettere in dubbio la sua decisione. Nel post di Instagram Hemsworth ha documentato la sua rilassante vacanza sull'isola, un'ultima fuga prima di immergersi nelle riprese di Thor: Love and Thunder.

Nella serie di foto l'attore posa con la moglie Elsa Pataky, i suoi figli e gli amici sulle limpide acque dell'isola di Lord Howe, un'isola a forma di mezzaluna situata tra l'Australia e la Nuova Zelanda.

Nel set di otto foto, Hemsworth posa sia a torso nudo che con una canotta blu, mostrando quanto si è allenato duramente per riprendere il suo iconico ruolo. L'attore ha aggiunto anche una didascalia alle foto scrivendo: "È fantastico passare qualche giorno a visitlordhoweisland prima di iniziare con le riprese di Thor questa settimana".