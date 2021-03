Thor: Love and Thunder, i ruoli di Matt Damon e Luke Hemsworth svelati in una foto dal set?

I ruoli di Matt Damon e Luke Hemsworth in Thor: Love and Thunder potrebbero essere stati svelati da una foto rubata dal set australiano del cinecomic.

Una foto dal set di Thor: Love and Thunder potrebbe aver svelato i ruoli di Matt Damon e Luke Hemsworth, entrambi impegnati nelle riprese australiane del cinecomic Marvel. Nel weekend i due attori sono stati immortalati dai paparazzi australiani e i loro costumi rivelerebbero dettagli importanti sul ruolo che ricopriranno nel film.

Da quanto possiamo giudicare finora, in Thor: Love and Thunder Matt Damon e Luke Hemsworth dovrebbero tornare a indossare gli stessi ruoli in cui li abbiamo visti in Thor: Ragnarok, quello di due attori asgardiani impegnati nel mettere in scena le vicende di Odino e della sua famiglia.

Le foto dal set circolate su Twitter vedrebbero i due attori con indosso gli stessi abiti indossati da Chris Hemsworth (Thor) e Tom Hiddleston (Loki) nella scena della morte di Odino che precede lo scontro con Hela (Cate Blanchett) in Norvegia. La foto suggerirebbe, dunque, che i personaggi di Damon ed Hemsworth interpreteranno la sequenza cruciale in una nuova rappresentazione teatrale.

Matt Damon e Luke Hemsworth affiancheranno Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman e i Guardiani della Galassia nella nuova avventura del Dio del Tuono.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.