Thor: Ragnarok, Sam Neill ricorda il suo cameo e confessa: "Non ci ho capito niente"

Sam Neill ha ammesso di non averci capito niente nella scena di Thor: Ragnarock in cui è stato chiamato a recitare.

Sam Neill ha confessato candidamente di non aver capito niente della storia di Thor: Ragnarock quando è stato chiamato sul set per un cameo a fianco di Matt Damon e Luke Hemsworth.

Sam Neill, Matt Damon e Luke Hemsworth interpretano Odino, Loki e Thor in uno spettacolo teatrale che ripropone le gesta dei veri personaggi. In un'intervista con Collider, Sam Neill ha ricordato l'esperienza sul set ammettendo di non aver capito granché di ciò che è stato chiamato a interpretare:

"Non sono così esperto del franchise Marvel. Ero sconcertato da un sacco di cose."

L'attore confessa apertamente i suoi dubbi: "Mi guardavo intorno e chiedevo 'Sai in quale pianeta ci troviamo in questo momento? Quello è Hopkins o era Loki?' E mi rispondevano 'Sei nel film! Perché ti dobbiamo spiegare tutto?' Io ho ammesso 'Perché sono confuso, davvero non riesco a capire'".

Sam Neill ammette scherzosamente che forse non avrebbe dovuto confessare apertamente i suoi dubbi: "Avrei dovuto sapere cosa stava succedendo, Ma era strano, somigliava a Tony Hopkins, ma non era lui."

Quando gli viene chiesto se tornerà in un nuovo cameo in Thor: Love and Thunder, Sam Neill risponde in modo altrettanto vago:

"Penso che le probabilità siano ragionevolmente alte. Penso che il regista Taika Waititi nasconda qualcosa nella manica. Vedremo cosa accadrà. Viaggiare dalla Nuova Zelanda all'Australia per il momento è problematico, ma vedremo cosa si riesce a fare."

Thor: Love and Thunder, attualmente in fase di lavorazione in Australia, uscirà nei cinema il 6 maggio 2022.