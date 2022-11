Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha condiviso il dietro le quinte di una scena indimenticabile

Nel corso di Thor: Love and Thunder vediamo il suo protagonista impegnato nell'atto di perdere peso in una delle sequenze iniziali del film, ricordata e ironizzata con un recente video dietro le quinte, condiviso da Chris Hemsworth stesso sui social.

Come anticipato in Thor: Love and Thunder vediamo il suo protagonista allenarsi accompagnato dal classico montaggio dei film anni '80. Nel video, pubblicato sul suo profilo Twitter è quindi possibile sentirlo scherzare e ridere sulle scene in questione, sottolineando ancora di più il divertimento nel portare sul grande schermo, questo personaggio. Il tutto accompagnato da una descrizione che anticipa e tenta di descrivere le movenze sul set il più ironicamente possibile.

Avengers: Endgame, la reazione di Chris Hemsworth alla svolta di "Thor grasso"

Andando oltre l'autoironia di Hemsworth, per adesso non abbiamo ancora alcuna conferma in merito a un quinto film di Thor, anche se Love and Thunder ha confermato un suo ritorno. Quel "Thor tornerà" ovviamente non specifica se in un film da solista o i compagnia di altri supereroi, unendosi alla marea di speculazioni attualmente in atto sui prossimi passi dell'MCU.