Thor: Love and Thunder, un video dal set svela come Jane Foster otterrà il Mjolnir?

Un video rubato dal set di Thor: Love and Thunder potrebbe aver rivelato il momento esatto in cui Jane Foster otterrà il Mjolnir e i suoi nuovi poteri.

Un nuovo video dal set di Thor: Love and Thunder potrebbe aver svelato come Jane Foster ottiene il Mjolnir. Le riprese di Thor: Love and Thunder sono in corso in Australia da fine gennaio e il set, finora, si è rivelato ricco di sorprese grazie ai paparazzi che tengono d'occhio la lavorazione.

Come anticipato, abbiamo avuto conferma della presenza dei Guardiani della Galassia, almeno in un piccolo ruolo, nel film che vedrà il ritorno di Chris Hemsworthnei panni del Dio del Tuono e Natalie Portman in quello di Jane Foster, suo interesse sentimentale nonché futura Mighty Thor.

Le numerose foto dal set hanno confermato un nuovo spettacolo teatrale asgardiano in cui verrà rivisitata la morte di Odino in Norvegia, il tutto con il coinvolgimento di Matt Damon, Luke Hemsworth e Melissa McCarthy.

Thor: Love and Thunder, Melissa McCarthy è Hela nelle foto dal set

Adesso, in un nuovo video diffuso da Natalie Portman Updates, vediamo l'attrice intenta a girare una scena in cui si muove a scatti, come al centro di una sorta di tempesta. Potrebbe essere questo il momento in cui Jane ottiene i suoi poteri e si trasforma in Mighty Thor. A supporto di questa ipotesi altre foto dal set di Thor: Love and Thunder mostrano che gli Asgardiani avrebbero creato un memoriale per Odino (Anthony Hopkins) nel punto in cui è morto. Nella foto si vedono anche i frammenti del Mjolnir e Jane viene avvistata mentre li osserva.

Sulla base delle immagini e del video, è possibile che la visita di Jane al memoriale di Odino inneschi una sorta di reazione da parte dei frammenti di Mjolnir e che il mitico martello le trasmetta le abilità del Possente Thor. Naturalmente questa per adesso è solo un'ipotesi che verrà confermata (o smentita) solo con l'arrivo di Thor: Love and Thunder al cinema.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.