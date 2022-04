Thor: Love and Thunder, primo teaser trailer italiano per il nuovo film Marvel

I Marvel Studios hanno distribuito il primo teaser trailer italiano di Love: Thor and Thunder, film diretto da Taika Waititi in cui il Dio del Tuono segue strade diverse da quelle che ha sempre percorso.

"La vita da supereroe è finita". Questa è la spina dorsale del primo teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi e interpretato da Chris Hemsworth.

Thor 4: Love and Thunder è il quarto film della saga di Thor in cui vedremo una versione del Dio del Tuono al femminile. Questo nuovo capitolo avrà infatti come protagonista una supereroina interpretata da Natalie Portman. L'attrice ha già vestito i panni dell'eccellente astrofisica Jane Foster, nel primo Thor diretto da Kenneth Branagh nel 2011 e in Thor: Dark World realizzato due anni dopo da Alan Taylor.

Il film si ispira alla serie di fumetti scritta da Jason Aaron, The Mighty Thor, pubblicata per la prima volta nel 2016, in cui il personaggio di Jane Foster assume i poteri di Thor impugnando il mitico martello Mjöllnir.

Thor: Love and Thunder sarà distribuito nelle sale italiane il 6 luglio 2022.