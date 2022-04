Thor: Love and Thunder, una scena del trailer si ricollega a Spider-Man: No Way Home?

I fan Marvel hanno notato un possibile collegamento tra una scena del trailer Thor: Love and Thunder e una di Spider-Man: No Way Home.

È finalmente arrivato un primo trailer per Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga del Dio del Tuono con protagonista Chris Hemsworth. Ma questa volta le novità sono davvero tante, e una potrebbe rifarsi a quanto già anticipato in Spider-Man: No Way Home.

Come riporta anche IGN, alcuni fan Marvel credono di aver trovato una connessione tra le due pellicole grazie a un piccolo easter egg che troviamo nel terzo film sul Peter Parker di Tom Holland.

In una delle scene di No Way Home, infatti, vediamo la schermata del televisore durante la messa in onda del telegiornale, e in in basso, in sovraimpressione, un titolo legato a New Asgard e alla sua precaria situazione politica.

Scena che secondo gli appassionati potrebbe collegarsi direttamente a quella presente nel trailer di Love and Thunder (a circa 1 minuto del video) in cui sembra stare avendo luogo un importante incontro tra i rappresentanti di vari paesi (vediamo anche la Valkyrie di Tessa Thompson tra i presenti).

Si tratterà di un tie-in diretto tra i due film, con il titolo del notiziario che si riferisce proprio alla scena in questione? Al momento non lo possiamo ancora sapere, ma di certo il riferimento nel film di Jon Watts voleva anticipare allo spettatore che non sarebbe stato tutto rose e fiori per la nuova sovrana e il suo popolo.

Cosa starà succedendo a New Asgard? E come andrà tutto questo a influenzare il corso degli eventi nel MCU? Lo scopriremo a luglio al cinema.