Thor: Love and Thunder, il trailer rivela Gorr, il villain di Christian Bale

Il trailer di Thor: Love and Thunder diffuso poco fa ci offre uno sguardo ravvicinato al nuovo villain, Gorr il Macellatore di Dei, interpretato da Christian Bale.

Nel promo vediamo il ritorno del Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth, la cui storia viene narrata sulle note di Sweet Child of Mine dei Guns 'n Roses. Oltre a Thor, di cui vengono anticipati perfino gli sforzi fatti per dimagrire e tornare in forma come sempre dopo la parentesi di Thor grasso, ritroviamo anche Tessa Thompson nei panni di Valkyria, Chris Pratt in quelli di Star-Lord e Natalie Portman interpreta Jane Foster nella sua prima apparizione nell'MCU da Thor: The Dark World del 2013.

Dopo la caduta di Asgard e gli eventi di Avengers: Endgame, Thor tenta di trovare la pace interiore, ma è ostacolato dalla minaccia di Gorr che punta a estinguere gli dei. Thor chiede l'aiuto di Korg, Valkyrie e jane Foster nella sua missione e si allea con i Guardiani della Galassia, suoi compagni di viaggio. Nel plot del film si parla inoltre della malattia di Jane Foster, che combatte contro il cancro nella sua forma umana mentre brandisce contemporaneamente Mjölnir nei panni di Mighthy Thor dopo una incredibile trasformazione. Il regista Taika Waititi ha definito il film "la cosa più pazza che abbia mai fatto", suggerendo che includerà molti punti della trama preferiti dai fan e una storia d'amore.

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 luglio.