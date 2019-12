Thor: Love and Thunder, Tom Hiddleston verrà sostituito nel ruolo di Loki?

Thor: Love and Thunder, secondo alcune indiscrezioni, mostrerebbe Loki in una nuova versione non interpretata da Tom Hiddleston.

Loki potrebbe avere un nuovo volto nei futuri progetti della Marvel: Tom Hiddleston potrebbe infatti essere sostituito in occasione delle riprese dei prossimi capitoli della storia tratta dai fumetti.

Alcune indiscrezioni sostengono che in Thor: Love and Thunder, il nuovo cinecomic con star Chris Hemsworth, apparirà il fratello dell'eroe, ma in una versione inedita. Durante la serie Loki, prodotta per Disney+ e di cui sta per iniziare la produzione, si vedrà il personaggio interpretato da Tom Hiddleston cambiare forma e aspetto, ritrovandosi anche "bloccato" in una versione giovanile che apparirà nei futuri progetti della Marvel.

La star britannica dovrebbe apparire brevemente nel film diretto da Taika Waititi, venendo però "rimpiazzato" dalla nuova versione del personaggio. L'attore dovrebbe quindi dire addio ai cinecomic proprio in occasione di Thor 4.

Tra le pagine dei fumetti "Kid Loki" è la versione del villain ritornato in vita, essendo così una figura separata e indipendente dal personaggio originale. Gli sceneggiatori stanno però pensando di modificare questo dettaglio portando in scena Loki adulto intrappolato nel corpo di un ragazzino, situazione che darà vita a molti momenti divertenti.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021 e avrà come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, impegnata anche in una versione al femminile di Thor.