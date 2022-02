Martello di Thor: LEGO annuncia l'arrivo del set a grandezza naturale in preordine su Multiplayer

LEGO ha annunciato la realizzazione e l'uscita del Martello di Thor a grandezza naturale ispirato ai film della Saga Infinity dei Marvel Studios: Multiplayer disporrà del set identificato con il codice 76209, ovvero l'iconico Mjolnir, in preordine esclusivamente per il nostro paese.

Il Martello di Thor LEGO Marvel è un meraviglioso oggetto da esposizione, costituito da ben 979 pezzi, in grado di rappresentare lo stile del Marvel Cinematic Universe in tutto il suo splendore; proprio per questo motivo il pezzo sarà indubbiamente una vera e propria chicca per tutti gli appassionati.

Il martello, una volta assemblato è alto 46 cm, largo 29 cm e poggia saldamente su un espositore dotato di targa informativa che riporta la parola "Mjölnir" e il logo della Saga Infinity. Il set è in pre-ordine su multiplayer e sarà disponibile dal 1° marzo.

Ma non finisce qui: tutti coloro che acquisteranno in pre-ordine il set LEGO 76209 su Multiplayer.com riceveranno gratuitamente il libro, intitolato Marvel's Avengers La Chiave dell'Estinzione, e una minifigure di Thor. Inoltre, nella testa del martello, è presente un'apertura contenente i modelli in scala ridotta del Guanto dell'Infinito, del Tesseract e del Fuoco di Odino.