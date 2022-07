Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson sul suo coming out e della rappresentazione LGBTQIA+ sullo schermo

L'attrice di Thor: Love and Thunder Tessa Thompson riflette sul suo coming out e il portare sullo schermo un personaggio LGBTQIA+.

Thor: Love and Thunder è finalmente approdato nelle sale, e con esso abbiamo assistito anche al ritorno di Tessa Thompson a.k.a. Valkyrie, la prima supereroina LGBTQIA+ del MCU. E adesso la sua interprete riflette su ciò che ha significato fare coming out anche nella vita reale e l'importanza di vedersi rappresentati sullo schermo.

Thompson, che nel 2018 ha rivelato pubblicamente di essere attratta sia da uomini che da donne, ha commentato la reazione del web al suo coming out: "È stata davvero incredibile. Ci sono state così tante persone che mi hanno scritto e mi hanno detto di essere stati in grado di fare coming out con le proprie famiglie, il che è un sogno" ha raccontato ai microfoni di Variety, come riporta anche People.

"C'è qualcosa di estremamente potente nel vedere un'immagine di te stessa riflessa in quale che sia il modo. Ma sappiamo fin troppo bene che ci sono dei modi che contano particolarmente perché non ne abbiamo ancora abbastanza" aggiunge poi l'attrice, spiegando come inclusività e rappresentatività siano più necessarie che mai.

Considerando, poi, "l'enorme pressione" esercitata da Hollywood per rientrare in uno specifico stampo quando si parla di sessualità, Thompson afferma: "Mi sento davvero fortunata perché lavoro in prossimità di persone che sono disposte a far valere la più piena espressione di me stessa, che mi incoraggiano ad essere me stessa e nessun altro. Ma credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare su questo aspetto. A livello personale e professionale io comunque mi sento davvero amata e sostenuta per ciò che sono. E so che questo è un privilegio che non hanno in molti. Per cui a coloro che sono in questa situazione dico 'Vi vedo'".