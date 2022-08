Thor: Love and Thunder, Taika Waititi ha aggiunto una scena durante i reshoot

La sceneggiatrice di Thor: Love and Thunder Jennifer Kaytin Robinson ha rivelato una scena del film, non presente nel copione, che Taika Waititi ha voluto aggiungere.

Mentre Thor: Love and Thunder di Taika Waititi continua a far bene al box office, la sceneggiatrice del film Jennifer Kaytin Robinson è tornata a parlare della realizzazione della pellicola con l'Hollywood Reporter, e ha anche svelato un curioso retroscena su come è stata mostrata l'evoluzione della relazione tra Thor e Jane.

Non proseguite, ovviamente, se non avete visto il film e non volete anticipazioni .

Secondo quanto rivelato da Robinson, infatti, quella sequenza in cui ci viene mostrato il corso della relazione tra i personaggi di Chris Hemsworth e Natalie Portman non era originariamente presente nella sceneggiatura, ma è stata un'aggiunta voluta dal regista Taika Waititi durante i reshoot.

"Quella scena è tutta un'idea di Taika. È qualcosa con cui se ne è venuto fuori durante i reshoot, ed è stata girata in seguito" ha spiegato la sceneggiatrice "C'è stato sicuramente un gran discutere su cosa fosse accaduto. Cosa vogliamo mostrare? E non è stata una conversazione tenuta solo con Taika, ma anche con Natalie e Chris".

"Abbiamo davvero cercato di capire quale fosse il modo migliore per mostrare tutto, per trovare il giusto equilibrio tra l'ex-ragazza e la Potente Thor, e in generale sulla storia di Jane e su cosa focalizzarci. E ciò che ne è venuto fuori è stato che volevamo saperne di più sul passato di quella relazione" ha poi concluso.

E vista anche la propensione di Waititi e del cast all'improvvisazione, sembra piuttosto appropriato che una delle scene caratteristiche di Thor: Love and Thunder sia stata in realtà un'aggiunta del momento, ma comunque un'aggiunta necessaria per la narrazione.