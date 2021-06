Thor: Love and Thunder, Sam Neill: "L'universo Marvel è un completo mistero per me"

Sam Neill, che ha fatto ritorno nell'MCU in Thor: Love and Thunder riprendendo il ruolo rivestito in Thor: Ragnarok, ammette di continuare a non capirci nulla nell'universo Marvel.

Sam Neill continua a non raccapezzarsi all'interno nell'universo Marvel che per lui continua a essere un mistero anche dopo la partecipazione a Thor: Love and Thunder.

L'attore non ha problemi a tenere a bada ferocissimi dinosauri, ma quando si tratta di districare le maglie delle trame dei film del Marvel Universe alza bandiera bianca. Ecco cosa ha dichiarato nel corso di un'intervista radiofonica con news.com.au:

"Non ho mai capito nessuno dei film di Thor, infatti l'intero universo Marvel è un completo mistero per me. Ero in piedi accanto a Jenny Morris [sul set di Thor: Ragnarok] e le ho chiesto: 'Sai su quale pianeta siamo?' Ad essere onesti, ero completamente sconcertato. Sono tornato, ero di nuovo sconcertato, ho fatto la mia parte, non so chi sta interpretando chi esattamente perché scambiano i ruoli".

Quando uno degli intervistatori spiega a Sam Neill che in Thor: Ragnarok e in Thor: Love and Thunder interpreta una versione fictional del padre di Thor, Odino, lui risponde scherzosamente:

"Cosa? Vorrei che qualcuno me lo avesse spiegato, così sembra più facile".

Le riprese di Thor: Love and Thunder si sono concluse pochi giorni fa iN Australia. Diretto da Taika Waititi, il nuovo capitolo della saga di Thor vede il ritorno della star Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyrie, Natalie Portman è Jane Foster, Jaimie Alexander è Lady Sif, Chris Pratt torna nei panni di Star-Lord, Dave Bautista in quelli di Drax, Karen Gillan sarà ancora Nebula e Christian Bale sarà il villain Gorr il Macellatore di Dei.

L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è fissata al 6 maggio 2022.