Thor: Love and Thunder, Russell Crowe nel cast del film Marvel

Nel cast di Thor: Love and Thunder ci sarà anche Russell Crowe, star che era stata fotografata con gli altri protagonisti del film Marvel diretto da Taika Waititi in Australia durante qualche momento di relax fuori dal set.

Dopo le ipotesi dei fan legate alla sua presenza accanto a Chris Hemsworth e Natalie Portman è ora arrivata la conferma del suo coinvolgimento da parte della produzione dell'atteso sequel delle avventure del supereroe.

Il ruolo affidato a Russell Crowe, come prevedibile, non è stato rivelato e bisognerà attendere per scoprire quale parte sta interpretando sul set di Thor: Love and Thunder.

L'attore australiano ha recentemente recitato in Il giorno sbagliato e tra i suoi prossimi progetti c'è anche The Greatest Beer Run Ever, diretto da Peter Farrelly.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 6 maggio 2022. Nel cast del film diretto da Taika Waititi, troveremo Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale.