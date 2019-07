Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn si scusa per i fan per l'assenza nella Fase 4

Guardiani della Galassia Vol. 3 non è stato incluso nei titoli che compongono la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e James Gunn ha risposto ai fan preoccupati per l'assenza via Twitter.

Il terzo capitolo della trilogia ha subito numerosi ritardi a causa dell'iniziale licenziamento del regista, poi riaccolto dallo studio che ha quindi confermato la produzione del progetto.

Kevin Feige, presidente della Marvel, non ha però presentato il sequel di Guardiani della Galassia tra i progetti che compongono la Fase 4, scatenando online i dubbi e le preoccupazioni dei fan.

James Gunn ha ora spiegato la situazione su Twitter dichiarando: "Mi dispiace deludere. Guardiani della Galassia Vol. 3 si farà, ma sto prima finendo Suicide Squad".

Il filmmaker deve infatti rispettare prima gli impegni che lo legano alla Warner Bros. che gli ha affidato il compito di realizzare il secondo capitolo della storia di Suicide Squad dopo che Disney aveva deciso di non collaborare più con Gunn.

Sorry to disappoint. Guardians Vol. 3 IS happening, but I am finishing The Suicide Squad first. ❤️ https://t.co/gFodDqiDvl — James Gunn (@JamesGunn) July 21, 2019

Guardiani della Galassia Vol. 3 farà quindi parte della Fase 5 che dovrebbe comprendere anche Blade, il reboot che avrà come protagonista il due volte premio Oscar Mahershala Ali.

Feige, sul palco del San Diego Comic-Con 2019, non ha nemmeno annunciato le date dell'arrivo nelle sale di progetti attesi come Black Panther 2 e Captain Marvel 2. Il presidente dello studio ha comunque ribadito che la Fase 4 potrebbe cambiare forma e i piani cambiare in corsa, lasciando quindi spazio per il potenziale arrivo di altri film o eventuali spostamenti della distribuzione.

Il nuovo film dedicato ai Guardiani potrebbe arrivare nei cinema nel 2022, anno in cui sono ancora presenti delle date previste per la distribuzione di cinecomic di cui non sono ancora stati annunciati i titoli ufficiali.