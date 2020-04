Marvel: svelate le date di uscita delle serie tv in arrivo su Disney+?

Dalla Francia arriverebbe una comunicazione ufficiale di Marvel in cui si svela lo schedule con la data di uscita delle serie tv in arrivo su Disney+. Se confermato, lo schedule confermerebbe le uscite di show quali Loki, What If?, Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight e Hawkeye.

Un annuncio ufficiale di Disney+ France, riportato da CosmicBookNews, avrebbe anticipato l'arrivo delle prossime serie tv su Disney+ datandole con una certa precisione. Di seguito ecco l'elenco degli show in questione con data di uscita:

The Falcon and the Winter Soldier - agosto 2020

WandaVision - dicembre 2020

Loki - 2021

What If? - 2021

Hawkeye - 2021

Ms. Marvel - 2022

She-Hulk - 2022

Moon Knight - 2022

Questo schedule potrebbe non tener conto dei ritardi imposti dalla situazione attuale. Le riprese europee di The Falcon and the Winter Soldier sono state interrotte per via dell'emergenza sanitaria e lo stesso Sebastian Stan, interrogato sulla questione, non sa quando riprenderanno.

Per quanto riguarda WandaVision, la star Elizabeth Olsen ha lanciato su Instagram un post davvero criptico che potrebbe suggerire uno slittamento della release annunciata da Disney+, anche se non possiamo dirlo con certezza.

Di seguito anche il nuovo schedule delle uscite al cinema dell'MCU. Essendo serie tv e film strettamente interconnessi, in questa situazione di emergenza le varie uscite potrebbero mutare ulteriormente nei prossimi mesi.