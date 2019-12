Thor: Love and Thunder, Jennifer Lawrence potrebbe essere una villain?

Thor: Love and Thunder potrebbe avere Jennifer Lawrence nel ruolo della villain del nuovo cinecomic diretto da Taika Waititi, secondo le indiscrezioni apparse online.

L'attrice premio Oscar sarebbe stata considerata dalla produzione del film per il ruolo di Amora l'Incantatrice, un personaggio dotato di poteri magici e tra i più potenti dei fummetti Marvel. La parte che potrebbe essere affidata in Thor: Love and Thunder a Jennifer Lawrence tra le pagine ha anche a che fare con Loki e ha la capacità di manipolare e sedurre gli altri, diventando una delle più temibili nemiche di Thor. Amora, inoltre, potrebbe mettere a rischio il rapporto tra il figlio di Odino e Jane Foster, che ritornerà nel mondo dei cinecomic Marvel.

L'attrice, tuttavia, è già stata star della saga dedicata agli X-Men e questo potrebbe ostacolare una sua possibile assunzione, anche se per ora non c'è alcuna notizia certa riguardante il casting di Thor: Love and Thunder.

Il film, in arrivo nelle sale nel 2021, verrà scritto e diretto da Taika Waititi e per ora i protagonisti saranno Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson nella parte di Valkyrie.

