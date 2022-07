Thor: Love and Thunder, debutto da 143 milioni al box office USA

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth durante una scena del film

Thor: Love and Thunder, quarta avventura Marvel standalone dedicata al Dio del Tuono di Chris Hemsworth, segna una nuova vittoria per la compagnia al box office USA con un debutto da 143 milioni di dollari in 4.375 sale e una media per sala di 32.685 dollari. Thor 4 celebra un'apertura migliore del predecessore Thor: Ragnarok che, nel 2017, ha aperto con 123 milioni di dollari. Thor: Love and Thunder segna, inoltre, il terzo miglior weekend di apertura del 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness (185 milioni). e dietro Jurassic World: Il Dominio (145 milioni). Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Dopo un debutto record, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo perde la prima posizione, ma continua a macinare incassi raccogliendo 45,5 milioni che lo portano a un totale di 210 milioni in sole due settimane.

Anche Top Gun: Maverick posegue la sua corsa. Nella settima settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 15,4 milioni di dollari e vola verso i 600 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Scende in quarta posizione Elvis, acclamato biopic su Elvis Presley firmato da Baz Luhrmann che incassa altri 11 milioni e supera i 91 milioni totali. Qui la nostra recensione di Elvis, che vede la rivelazione Austin Butler nei panni del re del rock e Tom Hanks in quelli del suo celebre manager, il Colonnello Tom Parker.

In quinta posizione troviamo Jurassic World: Il dominio, che prosegue la sua corsa incassando altri 8,4 milioni, per un incasso totale di 350,3 milioni in cinque settimane. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.