Thor: Love and Thunder, annunciata la data di uscita in Italia

Disney ha svelato qualche dettaglio relativo ai film in uscita nei prossimi anni e Thor: Love and Thunder ha ora una data di uscita in Italia: il 4 maggio 2022.

Il lungometraggio farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e riprenderà il racconto dei personaggi dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame.

Thor: Love and Thunder mostrerà infatti quello che accade al supereroe dopo aver unito le forze con i Guardiani della Galassia al termine dell'epico scontro contro Thanos. Il film riporterà inoltre in scena Jane Foster, mostrandone la trasformazione in Lady Thor.

L'attrice premio Oscar Natalie Portman aveva spiegato in un'intervista: "Non posso dire molto. Sono davvero eccitata. Sto iniziando ad allenarmi, ad aumentare la mia massa muscolare. Ci sono tutte queste supereroine e più sono meglio è. La storia sarà basata sulla graphic novel The Mighty Thor. Affronterà delle cure contro il cancro".

Tra le pagine dei fumetti Jane sta affrontando dei problemi di salute quando viene considerata degna di impugnare Mjolinr. Mentre diventa un'eroina potente e un membro degli Avenger, la sua trasformazione ha delle conseguenze sulla sua malattia e rende più complicato curarla.

Nel cast del film diretto da Taika Waititi, troveremo Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale, mentre Russell Crowe sarà Zeus.