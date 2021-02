Thor: Love and Thunder, parla la controfigura di Chris Hemsworth "Difficile imitare i suoi muscoli"

La controfigura di Chris Hemswoerth in Thor: Love and Thunder ha raccontato che non è facile tenere il passo con i duri allenamenti dell'attore per il ruolo del Dio del Tuono.

I duri allenamenti di Chris Hemsworth per Thor: Love & Thunder, nuovo capitolo Marvel dedicato al Dio del Tuono, stanno diventando un problema per la sua controfigura che sta faticando per arrivare ad avere gli stessi muscoli e la stessa forma fisica imponente dell'attore, che segue ormai da anni.

Chris Hemsworth: una foto dell'attore mentre si allena

Bobby Holland Hanton, 33 anni, ha lavorato con Chris Hemsworth fin da Thor: The Dark World nel 2013, quindi conosce bene l'attore e i suoi allenamenti ma stavolta, a quanto pare, l'impresa è ancora più difficile. In un'intervista allo show mattutino australiano Fitzy & Wippa, lo stuntman ha infatti rivelato che sta incontrando molte difficoltà per diventare uguale all'interprete di Thor:

"Tutti guardano le sue foto ed esclamano 'Wow che fisico', e io mi dico 'Ok ora devo arrivare anche io ad avere quella forma fisica'. Gli mando un messaggio, gli dico, 'Grazie mille amico, questa volta sarà ancora più difficile! Seguiamo la stessa dieta, ora è più muscoloso di quanto abbia mai visto. Ogni due ore mangiamo. È diventato un lavoro di routine. Non mi piace più mangiare."

Lo stuntman di Chris Hemsworth ha confermato di seguire una dieta precisa, la stessa della star per poter diventare muscoloso come lui ed essere credibile sul set. Al momento, tra l'altro, Chris Hemsworth ha subito un infortunio alla schiena, probabilmente dovuto ai grandi sforzi di questo periodo.

Thor: Love and Thunder, Karen Gillan svela il suo nuovo look in vista delle riprese

Vi ricordiamo che in Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, ritroveremo non solo personaggi già visti nei precedenti film di Thor, come la Jane Foster di Natalie Portman - che nella pellicola finirà con l'assumere l'identità de La Potente Thor - o la Valkyrie di Tessa Thompson, ma anche alcuni degli strampalati eroi presentati nei film de I Guardiani della Galassia, come Star-Lord/Chris Pratt e Nebula/Karen Gillan, che ritroviamo nei primi scatti provenienti dal set assieme a Sean Gunn, che come vediamo riprenderà i panni di Kraglin.