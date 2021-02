Chris Hemsworth, infortunio alla schiena per il protagonista di Thor: Love and Thunder

Nelle ultime settimane hanno preso il via in Australia le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto film nella saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono, ma giunge ora notizia che il protagonista Chris Hemsworth avrebbe riportato un infortunio alla schiena.

Stando a quanto riportato anche dal Daily Mail, che ha ripreso la notizia segnalata dal Sunday Confidential, l'attore australiano avrebbe rilevato un forte dolore alla schiena già da diversi giorni, tanto da recarsi all'ospedale Gold Coast del Queensland nelle vicinanze di Byron Bay per trovare una soluzione al problema.

Nonostante non siano state divulgate molte informazioni al riguardo, parrebbe non essere qualcosa di particolarmente grave: dopo aver notato dei gonfiori e registrato forti dolori, l'attore avrebbe chiesto di vedere uno specialista, che gli ha amministrato del cortisone, ma non è stato necessario il ricovero in ospedale, e le riprese del film sembrano procedere normalmente.

Di certo, Chris Hemsworth si è allenato come non mai nell'ultimo periodo, cercando di rimanere in forma sia per il ruolo di Thor, che per quello della leggenda del wrestling Hulk Hogan, che interpreterà in un imminente biopic. E, stando a quanto dichiarato dallo stesso attore in passato, questa non sarebbe la prima volta che la schiena gli dà problemi, ma proprio per questo nel corso del tempo ha provveduto a cambiare routine di allenamento, bilanciandola con un'adeguata alimentazione.

Probabilmente, però, i muscoli extra che ha messo su ultimamente hanno richiesto particolari sforzi, e persino il Dio del Tuono ne avrà accusato la fatica.