Thor: Love and Thunder, Karen Gillan svela il suo nuovo look in vista delle riprese

In Thor: Love and Thunder reciterà anche Karen Gillan e l'interprete di Nebula ha svelato che il suo nuovo look è legato alle imminenti riprese del progetto Marvel.

L'attrice, pochi giorni fa, ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fan, affrontando anche il motivo alla base del suo nuovo taglio di capelli.

Karen Gillan, mentre sta trascorrendo la quarantena obbligatoria per chi arriva in Australia dall'estero, ha deciso di rispondere a qualche domanda dei fan. Uno dei follower dell'attrice su Instagram ha chiesto se stesse indossando una parrucca in vista delle riprese di Thor: Love and Thunder, visto che il suo look sembrava diverso rispetto a quello di qualche settimana fa.

L'interprete di Nebula nella saga dei Guardiani della Galassia e nei recenti film degli Avengers ha quindi risposto spiegando: "Questi sono i miei capelli, li ho tagliati pochi giorni fa in preparazione per interpretare Nebula in modo da non dover mettere così tanti capelli nella cuffia che mi fa sembrare calva".

Karen si era rasata a zero per interpretare la prima volta Nebula, mentre per i film successivi ha potuto evitare la trasformazione radicale. L'attrice ha però sottolineato che era necessario accorciare la lunghezza: "Ho dovuto tagliarli perché ho così tanti capelli che è incredibile, sono così spessi che creano problemi".

Le star di Guardiani della Galassia, tra cui anche Chris Pratt, saranno coinvolte in Thor: Love and Thunder riprendendo la storia che si era interrotta in Avengers: Endgame dopo che Thor è partito con loro per vivere delle avventure nello spazio.

Chris Hemsworth ha mostrato i suoi bicipiti in una nuova foto su Instagram

Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, vanta uno script firmato dal regista con Jennifer Kaytin Robinson. Il premio Oscar Natalie Portman tornerà nel ruolo di Jane Foster, che in questa nuova avventura raccoglierà l'eredità di Mighty Thor. Chris Hemsworth e Tessa Thompson saranno ancora Thor e Valkyrie, mentre Christian Bale incarnerà il villain Gorr il Macellatore e tra gli interpreti ci sarà anche Matt Damon.